افتتاح مبنى الإدارة التعليمية ببني مزار بالمنيا بتكلفة 11 مليون جنيه

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مبنى إدارة بني مزار التعليمية الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المنشآت الخدمية والإدارية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والطلاب وأولياء الأمور.

وأكد المحافظ أن المبنى الجديد يمثل إضافة نوعية لخطة الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة عمل متطورة، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير المنشآت التعليمية والإدارية يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمبنى الجديد للاطمئنان على جاهزية كافة التجهيزات، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية وإدارية متكاملة، كما شهد عددًا من العروض الفنية التي قدمها الطلاب احتفالًا بافتتاح المبنى الجديد.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المبنى الجديد أُقيم على مساحة 500 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة، بإجمالي تكلفة بلغت 11 مليون جنيه، بما يواكب متطلبات العمل الإداري الحديث ويخدم العملية التعليمية بمركز بني مزار.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب خالد فتح الباب، والدكتور حمادة حلبي، عضوا مجلس النواب، وصابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار.