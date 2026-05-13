خلف الحبتور يودع الإسكندرية برسالة مؤثرة ويشيد بجمالها وأهلها

وجه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رسالة مؤثرة خلال زيارته إلى الإسكندرية، ودع فيها المدينة بكلمات امتزجت بالامتنان والإعجاب بجمالها وتاريخها.

وقال الحبتور عبر حسابه على فيسبوك: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون»، مشيراً إلى أنه يغادر الإسكندرية “على أمل العودة إليها قريباً بإذن الله”.

وأضاف أنه لم يغادر المدينة بعد لكنه بدأ يشعر بالشوق لها منذ الآن، واصفاً الإسكندرية بأنها مدينة جميلة بأهلها الطيبين وروحها المميزة وتاريخها العريق ومستقبلها الواعد، موجهاً الشكر لأهلها على حسن الاستقبال والمودة التي لمسها خلال زيارته.