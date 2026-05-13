أحمد موسى: مصر تتوسع في اكتشافات الغاز بالتعاون مع شركات عالمية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة البترول أعلنت عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، واصفًا الخبر بأنه من “الأخبار السعيدة اليوم”.

وأوضح موسى عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الكشف الجديد يُنتج نحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وعلى عمق يقارب 10 أمتار فقط، ويقع على مسافة تقل عن 2 كيلومتر من أقرب تسهيلات للبنية التحتية؛ ما يسمح بسرعة ربطه بالشبكة القومية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أنه تم استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في عمليات الحفر بالتعاون مع شركة Eni، وبشراكة مع شركة BP، ضمن جهود تنمية وزيادة إنتاج الغاز في مصر.

وأضاف موسى أن الدولة تعمل على تقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا، عبر التوسع في الاكتشافات الجديدة وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب، بهدف دعم الاكتفاء النسبي من موارد الطاقة خلال الفترة المقبلة.