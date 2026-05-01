أحمد موسى: كل من روج لوجود قواعد عسكرية إسرائيلية في العراق مواقع إسرائيلية.. والأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



صلاح عبد الله: «عبد الرحمن أبو زهرة كان خفيف الظل وجاد جدًا في نفس الوقت»

تحدث الفنان صلاح عبد الله، عن طريقة تعامل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة مع النصيحة والحوار، مؤكدًا أنه لم يكن يحب تقديم النصيحة بشكل مباشر، بل كان يعتمد على الحوار وتبادل الكلام.



أعلى من المعدلات بـ 7 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت النصف الثاني من فصل الربيع، والذي تتكرر فيه موجات ارتفاع درجات الحرارة.



وزير الري الأسبق يكشف خطورة مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه خلال فترة تولي الرئيس جمال عبدالناصر رئاسة مصر، تم اقتراح ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط، وتم التأكد أن تنفيذ هذا المشروع يسبب كوارث.

أقل من شهر على المونديال.. تامر أمين: آمال مصرية في ظهور قوي للمنتخب



كد الإعلامي تامر أمين، أن العد التنازلي لكأس العالم بدأ، خاصة أن بطولة كأس العالم ستنطلق بعد أقل من شهر، وسط ترقب من المصريين خاصة أن منتخب مصر سيشارك في البطولة.



مفاجآت في تعديلات قانون التصالح قبل إقراره.. 3 ملايين لم يتصالحوا

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب، اليوم، المشكلات التي كانت تعرقل قانون التصالح، والمواد التي تحتاج إلى تعديل في القانون.



أحمد موسى: كل من روج لوجود قواعد عسكرية إسرائيلية في العراق مواقع إسرائيلية

علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية في دولة العراق، قائلا :"اللي هو ازاي يعني والكلام عن قاعدة في العراق أمور خطر".



ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي مساعدة بشأن التفاوض مع إيران.



الكرملين: روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات

كشف الكرملين أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



الطاقة الأمريكية: غلق مضيق هرمز سيرفع أسعار النفط بمقدار 20 دولارا

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أن أسعار النفط ستكون أعلى بمقدار 20 دولارا للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر يونيو، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة

أكد وزير الخارجية الأوكراني، انفتاح كييف على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الطائرات المسيرة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .