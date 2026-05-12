أقل من شهر على المونديال.. تامر أمين: آمال مصرية في ظهور قوي للمنتخب

أكد الإعلامي تامر أمين، أن العد التنازلي لكأس العالم بدأ، خاصة أن بطولة كأس العالم ستنطلق بعد أقل من شهر، وسط ترقب من المصريين خاصة أن منتخب مصر سيشارك في البطولة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه لدينا أمل أن يؤدي المنتخب أداء جيد، وأتمنى عبور فكرة التمثيل المشرف، وأن يكون هناك طموح للوصول لأدوار متقدمة.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن منتخب مصر مع الطموح والإعداد الجيد، من الممكن أن نؤدي اداء جيد.

المحافل العالمية.

وأشار إلى أنه يظل الحلم قائمًا لدى الجماهير بأن يظهر منتخب مصر بصورة مشرفة، تعكس تطور الكرة المصرية وقدرتها على المنافسة في المحافل العالمية.