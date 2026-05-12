هل يوجد خطر فعلي؟ تامر أمين يحذر من فيروس هانتا وسط تزايد الأنباء العالمية

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الأنباء المتداولة حول فيروس هانتا تتزايد خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفيروس قد يثير القلق خاصة في ظل التجارب العالمية السابقة مع جائحة كورونا.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، إن هناك تقارير تشير إلى تسجيل حالات محدودة في بريطانيا، لافتًا إلى ضرورة توخي الحذر ومتابعة المستجدات الصحية المتعلقة بالفيروس، وعدم الاستهانة بأي تطورات قد تظهر بشأنه.

حالات فردية

وتوضح الجهات الصحية العالمية أن الإصابة به تبقى نادرة نسبيًا، وغالبًا ما تكون حالات فردية مرتبطة بالبيئات الملوثة أو السفر إلى مناطق ينتشر فيها الفيروس، وليس هناك حتى الآن ما يشير إلى تفشٍ واسع النطاق في بريطانيا أو غيرها من الدول.