تامر أمين: مصر ظهرت في أبهى صورها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للإسكندرية

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه ظهرت مصر في أبهى صورها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الإسكندرية بالأمس لافتتاح جامعة سنجور بحضور الرئيس السيسي.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن العالم عندما يتابع حدث مهم بزيارة الرئيس الفرنسي لمصر، تحظى الزيارة بمتابعة عالمية، وظهر ذكاء الدولة المصرية من خلال الجولة التي قام بها الرئيس وجولته في قلعة قايتباي، وماراثون الجري.

مصر بلد الأمن والأمان

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن ما تم صورة تصدر عن مصر للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان في ظل عدم الإستقرار الموجود في الدول.