تطورات في ملف الجناح داخل الأهلي.. ورهان على مواهب الشباب

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، أن النادي الأهلي يدرس عدة خيارات لتدعيم مركز الجناح خلال الفترة المقبلة، سواء بالتعاقد مع جناح أيسر جديد، أو الاعتماد بشكل أكبر على العناصر الشابة داخل الفريق.

وأوضح شوقي في تصريحات تلفزيونية، أن هناك اتجاهًا داخل النادي لمنح محمد عبد الله فرصة حقيقية خلال الموسم المقبل، إلى جانب تصعيد عمر سيد معوض، الذي يحظى بإشادة وثقة كبيرة من الجهاز الفني في قدراته الفنية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة الأهلي لتدعيم الفريق بالعناصر المناسبة مع الحفاظ على المواهب الشابة ومنحها فرصًا أكبر للمشاركة.