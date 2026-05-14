الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لمواجهة ذروة الاحتياجات.. وزير الري يتابع توفير مياه الشرب والزراعات الصيفية بالمحافظات

الدكتور هاني سويلم
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الموقف المائي بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المتبعة من جانب أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

توفير التصرفات المائية بالمناطق المختلفة

كما أكد على مواصلة إجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية، والتعامل المرن والسريع في إدارة الموارد المائية، بما يعمل على توفير التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، خاصة خلال الأيام التي تشهد موجات حرارة عالية، والتي تتزامن مع بداية زراعة المحاصيل الصيفية، مع متابعة تقدم الزراعات الصيفية وتوفير كافة الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية، وتحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، بما يحقق الجاهزية في التعامل مع جميع المتغيرات في الطلب على المياه.

وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري المعنية بمواصلة المتابعة وإدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة، وتلبية كافة الاحتياجات المائية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، في ضوء القدرة الاستيعابية لشبكة المجاري المائية ومحطات الرفع ومعدلات تقدم الزراعات الصيفية.

كما وجه باستمرار قيام إدارات توزيع المياه بالمرور الدوري لمتابعة مدى التزام كل إدارة عامة للري بالحصص المائية المقررة لها.

وشدد على قيام كل الإدارات العامة للري بحسن إدارة وتوزيع المياه، ومراقبة جسور ومناسيب الترع، وتنفيذ تعليمات توزيع المياه على مدار الساعة، والالتزام بتنفيذ برامج تطهيرات الترع، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات نهايات الترع، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.

الدكتور هاني سويلم الموقف المائي أقصى الاحتياجات درجات الحرارة الموازنات التشغيلية

