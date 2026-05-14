منها لحوم خنزير.. بيطرى بورسعيد يضبط 600 كجم أغذية مجهولة المصدر

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد حملاتها التفتيشية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وتنفيذٱ لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

ضبط 200 كجم مفروم دجاج مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي

وأسفرت إحدى الحملات الرقابية عن ضبط ما يقرب من 600 كجم من المضبوطات الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والتداول، وذلك من خلال حملة نفذها قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور أمجد يسري مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة الرائد محمد جلهوم، وإدارة التجارة الداخلية برئاسة هايدي جهاد.

وتمكنت الحملة من ضبط نحو 200 كجم من مفروم الدجاج مجهول المصدر، بدون أي فواتير أو مستندات تدل على مصدره، كما تبين من خلال الفحص الظاهري وجود تغير في الخواص الطبيعية للمنتج بما يفقده صلاحيته للاستخدام في التصنيع الغذائي، ويشكل خطرًا على صحة المواطنين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط حوالي 325 كجم من لحوم الخنزير المجمدة داخل إحدى الثلاجات بنطاق حي الزهور، وذلك بالمخالفة للاشتراطات الصحية المنظمة لعمليات التداول والتخزين، ومنعًا لحدوث تلوث تبادلي قد يهدد الصحة العامة.

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية اليومية بكل حزم، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستهلك