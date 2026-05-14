لبحث سبل التعاون.. محافظ بورسعيد يستقبل وفد هيئة تعاونيات البناء والإسكان

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك ودعم جهود التنمية العمرانية والخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة

جاء ذلك بحضور: المستشار محمد موسى المستشار القضائي المحافظة و الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجهات والهيئات بما يساهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة تعاونيات البناء والإسكان في دعم مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بآليات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.