نائب محافظ بورسعيد: الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

أجرى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، يرافقه فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي جولة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة الرتش والمخلفات بمنطقة بروتكس بحي الضواحي في إطار جهود محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة العامة

وتفقد نائب المحافظ سير العمل ميدانيًا، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والإسراع في معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين

وأكد الدكتور عمرو عثمان أن محافظة بورسعيد تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة المناطق السكنية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات أو الرتش، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

كما وجه نائب المحافظ باستمرار المتابعة الدورية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والشركات القائمة على الأعمال لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.