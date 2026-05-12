محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة النصر الإعدادية بنين بحي المناخ | صور

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد، اليوم، الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل بمدرسة النصر الإعدادية بنين بحي المناخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين البيئة التعليمية المقدمة للطلاب.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أيمن المرساوي مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد ،والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

أبو ليمون الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 29 فصلًا وإنشاء مبنى جديد يضم 17 فصلًا دراسيًا

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي شهدتها المدرسة، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة 29 فصلًا دراسيًا بالكامل بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب مؤكدا على أهمية الحفاظ على مستوى التطوير الذي تم تنفيذه والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وتشمل أعمال التطوير انشاء مبني جديد بالمدرسة، والذي يضم 17 فصلا دراسيًا إلى جانب 4 حجرات تشمل معمل علوم متطور وحجرة للتربية الفنية وحجرة للمجالات، وأخرى متعددة الأغراض و4 حجرات إدارية ومخزن للتغذية.

وكما تضمنت الأعمال كذلك تجهيز 13 دورة مياه للطلاب، ودورة مياه للمعلمين، وأخرى مخصصة لذوي الهمم بما يعكس حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية متكاملة ومجهزة وفق أحدث المعايير.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير واستمرار المتابعة الدورية لمستوى الأداء داخل المدارس، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب متطلبات المرحلة الحالية