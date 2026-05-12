بورسعيد تفرض واقعاً حضارياً جديداً بالضواحي.. طفرة في تطوير المناطق السكنية

يشهد حي الضواحي بمحافظة بورسعيد طفرة خدمية وحضارية شاملة، تنفيذًا لتوجيهات اللواءإبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والارتقاء بالبنية التحتية حيث تحولت مناطق الحي إلى ورشة عمل مفتوحة على مدار الساعة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

إليك حصاد مستجدات الأعمال الميدانية بالحي:



إنجاز تاريخي بمنطقة "التصنيع" المرحلة الأولى

• إعلان الانتهاء:

شهدت منطقة التصنيع طفرة غير مسبوقة بانتهاء أعمال الرصف وتخطيط الشوارع وتركيب أعمدة الإنارة الحديثة، لتتحول المنطقة إلى متنفس حضاري يضم مساحات خضراء واسعة.

• زيارة المحافظ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون المنطقة مشيداً بمعدلات التنفيذ، وموجهاً بتكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، مع مناشدة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على هذا المظهر الجمالي.

المناطق السكنية الجاري العمل بها

• منطقة الإسراء

يرتكز العمل حالياً على رفع كفاءة المرافق وصب "البلدورات" وفق الأبعاد الفنية، بالتوازي مع دهان واجهات العمارات لتحسين الهوية البصرية، وتحديث شبكات الصرف الصحي وإحلال كابلات "الفايبر" بالتنسيق مع المصرية للاتصالات لتعزيز التحول الرقمي.

• منطقة فاطمة الزهراء:

وتيرة متسارعة في أعمال إحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي، وتركيب بطاريات مياه جديدة، مع استمرار أعمال دهان الواجهات وصب البلدورات لاستعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

• منطقة السيدة نفيسة:

متابعة ميدانية مكثفة لتطوير 72 عمارة سكنية كمرحلة أولى، تشمل رفع كفاءة الإنارة العامة، زيادة المسطحات الخضراء، وتطوير الطرق الداخلية لضمان بيئة آمنة للمواطنين.

• تطهير المواقع:

وبالتزامن مع التطوير، شن الفريق الميداني لإدارة الإشغالات حملات مكبرة لإزالة كافة المخالفات بمنطقة التصنيع وغيرها، لضمان الحفاظ على السيولة المرورية وما تم إنجازه من أعمال.

ملحمة القضاء على "الرتش" وتجميل “بروتكس”

• تحرك قيادي موسع:

بقيادة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والأستاذ فوزي الوالي، تواصلت الحملات المكبرة لإزالة أطنان الرتش وتراكمات الرمال والمخلفات بمنطقة "بروتكس" (أمام صيدلية النصر وبقطعة الأرض رقم 42).

• خطة استباقية

تم الدفع باللوادر وسيارات النقل بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ، لسرعة تطهير كافة الأراضي الفضاء والمحاور الرئيسية، تأكيداً على استمرار العمل حتى الانتهاء التام من كافة التراكمات بنطاق الحي بالكامل.