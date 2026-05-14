الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحسيني وهدان يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للساندا بالصين

عبدالله هشام

حصد الحسيني وهدان، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للساندا والمقامة بالصين خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الجاري.
وفاز الحسيني وهدان بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 85 كجم بعد التغلب على بطل روسيا في الدور قبل النهائي وعلى بطل رومانيا في المباراة النهائية واللذان يعدان من أقوى لاعبين الساندا في العالم.

وتعد تلك الميدالية الذهبية للاعب الحسيني وهدان الثالثة له بعد ذهبية دورة الألعاب العالمية 2025 بالصين وذهبية دورة التضامن الإسلامي التي أقيمت في الرياض.

وتعد بطولة كأس العالم للساندا من أقوى بطولات العالم التي تضم النخبة من اللاعبين حول العالم في الساندا.

وكانت البطولة قد شهدت إصابة قوية لـ علي ناصر لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو  في القدم أثناء نزاله في كأس العالم للساندا وتسببت هذه الإصابة في عدم استكمال علي ناصر منافسات بطولة كأس العالم ليبدأ رحلة العلاج.

تشارك مصر في منافسات كأس العالم في النسخة الحادي عشر في الساندا ببعثة مكونة من 4 لاعبين ولاعبات وهم: الحسيني وهدان، أحمد عبد الحميد شلبي، علي ناصر أحمد، منة الله محمد حسن.

يترأس بعثة الفراعنة العميد كيلاني فاروق فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب الكابتن معتز راضي، الكابتن أشرف خطاب ويرافق البعثة الحكم الدولي وليد أبوهيسة.

ويتولى شريف مصطفى رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو إدارة بطولة كأس العالم للساندا حيث حرص على تقديم كامل الدعم والتحفيز لأبطال المنتخب الوطني قبل انطلاق المنافسات.

