رئيس جامعة طنطا يهنئ الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية للملاكمة (النخبة - رجال)

شارك طلاب جامعة طنطا في بطولة الجمهورية للملاكمة (النخبة - رجال)، والتي استضافتها حلبة المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل 2026، ونجح أبطال الجامعة في الفوز بمراكز متقدمة وسط منافسة شرسة، ما أسفر عن اختيار 4 من طلابها للانضمام لصفوف المنتخب المصري لتمثيل الوطن في المحافل الدولية.

توجيهات جامعة طنطا

شهدت البطولة تألقاً لافتاً لطلاب الجامعة، حيث حصل على الميدالية الذهبية، الطالب فارس عادل متولي المقيد بكلية علوم الرياضة، وزن ٨٠ كجم ، وانضمامه لمنتخب مصر، ليكون ممثل مصر فى بطولة كأس العالم بالبرازيل، والطالب أحمد خالد بدر المقيد بكلية علوم الرياضة، حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن ٥٥ كجم، وانضمامه لمنتخب مصر، والطالب سيف عادل متولي المقيد بكلية الحقوق، حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن ٧٥ كجم، والطالب انس عبدالله المقيد بكلية الحاسبات والمعلومات وزن ٥٠ كجم حصل على المركز الثاني و الميدالية الفضية.

تحرك تنفيذي عاجل

أعرب الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن خالص تهانيه وفخره الشديد بالمستوى المشرف الذي ظهر به طلاب الجامعة، مؤكداً أن الجامعة تضع دعم المواهب الرياضية على رأس أولوياتها، ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة وتوفير جميع الإمكانيات التي تضمن استمرار تفوقهم، مشدداً على التزام الجامعة بتذليل جميع العقبات المادية واللوجستية وتقديم الحوافز والمكافآت التشجيعية التي تحفز الطلاب على اعتلاء منصات التتويج ورفع اسم الجامعة ومصر عالياً في جميع المحافل.

دعم خطة متكاملة

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز أن الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة لتحويل النشاط الرياضي إلى ثقافة يومية ومنهج لبناء الشخصية المتكاملة لطلابها، من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية والمساندة للطلاب المتميزين من خلال التوسع في إقامة المعسكرات التدريبية، وتكثيف المسابقات والملتقيات الرياضية التي تكتشف المواهب الكامنة وتنميها.