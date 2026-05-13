ضبط 6 رجال و4 سيدات استغلوا الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 6 رجال و4 سيدات (لهم معلومات جنائية)؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال "التسول، واستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة إلحاحية، بنطاق محافظة القاهرة.

وجرى القبض عليهم وبصحبتهم (13 حدثا) من المُعرَّضين للخطر؛ حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي، والتسول، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.