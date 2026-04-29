بالصور.. النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات بالضرب على تلميذ بسوهاج

رصد مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية ما جرى تداوله عبر عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، من قيام مُعلمة بإحدى المدارس الإبتدائية بمدينة "البلينا" محافظة سوهاج، بالتعدي على أحد التلاميذ بالضرب والصفع والركل وباستخدام "خرطوم أسطوانة غاز"؛ مما أسفر عن وقوع إصابات به تمثلت في كدمات وسحجات وخدوش متفرقة بالوجه والجسم.

وتنفيذاً لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفور إخطار النيابة المختصة بالواقعة، قام المستشار محمد حازم مدير النيابة الإدارية بالبلينا، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلاً من عبد الصبور عبد الفتاح رئيس النيابة، ومحمد علي وكيل النيابة، وأحمد رفعت وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة التعليمية، ومدير المتابعة وأحد أعضائها، بالانتقال إلى المدرسة، حيث جرى - وفي حضور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة - الاستماع للتلميذ المُعتدى عليه، ومناظرة حالته وما به من إصابات، وتم التحفظ على الأداة المستخدمة في الاعتداء، كما تم مناقشة بعض التلاميذ بذات الفصل، وسؤال مدير المدرسة، والاطلاع على السجلات الخاصة بيوم حدوث الواقعة الأحد 26 إبريل الجاري.

هذا وقد قرر عبد الصبور عبد الفتاح رئيس النيابة، تكليف إدارة المتابعة بالإدارة التعليمية المختصة بإعداد تقرير شامل حول الواقعة وما تم اتخاذه من إجراءات من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية بشأنها، وعقب ذلك انتقل فريق التحقيق لمقر النيابة لاستكمال التحقيقات.