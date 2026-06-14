غير تقليدي .. بشرى تستعرض جمالها عبر حسابها على إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت “بشرى”، مرتدية فستاناً طويلاً وأنيقًا باللون الفوشيا، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت “بشرى”، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد “بشرى”، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صورة “بشرى”