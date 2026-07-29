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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير التعليم على أساس الجدارة خطوة استراتيجية لبناء كوادر تنافس عالميًا

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان
محمد الشعراوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الحكومة المستمر بتطوير منظومة التعليم يعكس إيمان الدولة بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بما جاء خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديث منظومتي التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

وأوضح سلطان في تصريحات خاصة أن التركيز على بناء المهارات والجدارات بدلًا من الاكتفاء بمنح الشهادات يُعد تحولًا استراتيجيًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مصر وخارجها.

إعادة هيكلة البرامج والتخصصات الجامعية

وأشار إلى أن إعادة هيكلة البرامج والتخصصات الجامعية، والتوسع في التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، تمثل خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، وإشراك أصحاب الأعمال في تصميم البرامج التعليمية، سيسهم في تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، بما يرفع معدلات التوظيف ويعزز كفاءة الخريجين.

واختتم النائب محمد سلطان بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده منظومة التعليم من تطوير يعكس رؤية واضحة لبناء رأس مال بشري مؤهل، مشددًا على ضرورة استمرار تنفيذ خطط الإصلاح وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة مصر التعليمية والتنموية.

محمد سلطان مجلس النواب منظومة التعليم التنمية المستدامة

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