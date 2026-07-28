برلماني: نامل مناقشة التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء بداية دور الانعقاد القادم في أكتوبر

أكد عمرو درويش عضو مجلس النواب، أنه مازال هناك إشكاليات تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء بمحافظات الجمهورية .

وقال عمرو درويش في حواره على قناة " أون"، :" الأصل في التشريع الخاص بقانون التصالح في مخالفات البناء هو التصالح ومنع المخالفات ".

وتابع عمرو درويشش:" الواقع بيقول إنه مازال هناك مخالفات تتم وهناك ملفات تصالح لم يتم الانتهاء منها وهناك تداخل في بعض الاختصاصات لبعض جهات الولاية ".

واكمل عمرو درويش:" نأمل أن يتم مناقشة التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء في دور الانعقاد القادم في شهر أكتوبر ".

ولفت عمرو درويش :" نحن بحاجة إلى انتهاء الملفات بالتصالح في مخالفات البناء وفتح الباب لاستكمال الادوار غير المكتملة ".

