محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار مخالف بالمرج ويحذر: لا تهاون مع مخالفات البناء

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ،على أعمال إزالة العقار المخالف بشارع مؤسسة الزكاة لقيام مالكه بالتعدي على الاشتراطات البنائية، وأقام مبنى على مساحة بلغت نحو ٧٠٠ متر مربع، بارتفاع وصل إلى ١٢ دورًا .



محافظ القاهرة

ودعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

كما حذر محافظ القاهرة المخالفين أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤ .

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة المخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمنع أي محاولات للبناء المخالف، والحفاظ على النسق الحضارى وتحقيق الانضباط العمرانى بجميع أحياء العاصمة.