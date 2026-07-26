السلطات القضائية ببرلين تحقق في حادث دهس

أعلنت وزارة العدل الألمانية تولى مكتب المدعي العام التحقيق في قضية حادث الدهس التي شهدتها برلين مساء أمس السبت.

وصنّفت وزارة الداخلية الألمانية عملية الدهس التي استهدفت مسيرة الفخر في برلين مساء السبت على أنها هجوم إرهابي ، بعدما أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 29 شخصًا.

وصرح وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أن جميع المؤشرات الأولية تدل على دافع إرهابي .

ووفق السلطات، فإن المشتبه به، عبد البلوط (21 عامًا)، وهو من أصول لبنانية كان معروفًا لدى أجهزة الأمن وله صلات بالتيار الإسلامي المتطرف، ولا يزال فارًا من العدالة.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (dpa) أنه حاول عام 2025 الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، قبل أن يُعتقل في لبنان، ثم أُفرج عنه من مركز احتجاز للأحداث في مايو 2026.

وتواصل الشرطة عملية واسعة للبحث عنه، فيما شددت السلطات الإجراءات الأمنية تحسبًا لأي هجمات مماثلة.