ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

أصبح رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس من أكثر العبارات بحثًا على محرك جوجل، بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 رسميًا، وإتاحتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.

ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس والاطلاع على المجموع الكلي للثانوية الأزهرية، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





وأكد الأزهر الشريف أن النتيجة أصبحت متاحة عبر بوابة الأزهر الشريف، حيث يمكن لكل طالب إجراء الاستعلام عن نتيجته باستخدام رقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي، مع ظهور درجات جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية فور إدخال البيانات الصحيحة.



رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

أتاح الأزهر الشريف رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي للنتائج، حيث يستطيع الطلاب الدخول إلى بوابة الازهر الالكترونيه والاستعلام عن النتيجة بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه إلى المعاهد الأزهرية.

ويتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي natiga.azhar.eg أو من خلال البحث عن natiga azhar eg، وهو الرابط المعتمد من الأزهر الشريف لإظهار نتائج الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026.

ويعد لينك نتيجه الثانويه الازهريه هو المصدر الرسمي الوحيد للحصول على النتيجة، لذلك ينصح الطلاب بعدم الاعتماد على أي مواقع أو صفحات غير رسمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

يمكن للطلاب الحصول على نتيجه الثانويه الازهريه برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية .

. اختيار قسم نتائج الطلاب.

الضغط على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر الاستعلام .

. تظهر النتيجة كاملة متضمنة الدرجات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

كما يستطيع الطلاب الدخول إلى موقع الازهر الالكتروني أو البوابه الالكترونيه الازهريه لمتابعة جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالنتائج.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 رسميًا

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، لاعتماد نتيجة امتحانات الشهاده الثانويه الازهريه للعام الدراسي 2025-2026.

وجرى اعتماد النتيجة بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مع التأكيد على تطبيق أعلى درجات الدقة والشفافية داخل الكنترولات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأكد الأزهر أن بوابه الأزهر الالكترونيه نتيجه الشهاده الثانويه 2026 أصبحت جاهزة لاستقبال عمليات الاستعلام فور رفع النتائج رسميًا.



نسب النجاح في الثانوية الأزهرية 2026

أعلن الأزهر الشريف أن النسبة العامة للنجاح هذا العام بلغت 54.18%.

وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83%.

كما بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 163,677 طالبًا وطالبة، حضر منهم أكثر من 127 ألف طالب وطالبة، وأدى الامتحانات الطلاب داخل 581 لجنة رئيسية تضم أكثر من 10 آلاف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وشارك في أعمال الامتحانات والنظام والمراقبة أكثر من 22 ألف عضو، في حين بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة.

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2026

يهتم الطلاب بمعرفة المجموع الكلي للثانوية الازهرية فور ظهور النتيجة، حيث تعرض صفحة النتيجة جميع درجات الطالب في المواد المختلفة، بالإضافة إلى مجموع الثانوية الازهرية والنسبة المئوية.

وتوفر بوابه الازهر نتيجه الثانويه الازهريه تفاصيل الدرجات كاملة، بما يسمح للطالب بمعرفة مستواه في جميع المواد الدراسية.



نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

يبحث كثير من الطلاب عن نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم أو نتيجه الثانويه الازهريه بالاسم، إلا أن الطريقة الرسمية للحصول على النتيجة تتم باستخدام رقم الجلوس.

وبمجرد إدخال رقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف يظهر اسم الطالب تلقائيًا، إلى جانب جميع البيانات الخاصة به والدرجات التي حصل عليها.

أما في حال الرغبة في الحصول على النتيجة بالاسم فقط، فيمكن مراجعة المعهد الأزهري التابع للطالب بعد إعلان النتائج رسميًا.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026

شهدت نتيجة الشهاده الثانويه الازهريه 2026 إعلان أسماء أوائل الجمهورية في القسمين العلمي والأدبي.

ففي القسم العلمي، حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم بمحافظة الغربية، على المركز الأول بمجموع 646 درجة بنسبة 99.38%.

وجاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، من معهد فتيات طنبشا بمحافظة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، من معهد الغد المشرق للغات بالقاهرة، بمجموع 644 درجة بنسبة 99.08%، بينما جاء في المركز الثالث مكرر كل من البراء طارق مصطفى حامد عمران، ويارا السيد رمضان أحمد، ويوسف محمود محمود عبد الستار.

وفي القسم الأدبي، حصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، بمعهد فتيات دمنهور بمحافظة البحيرة، على المركز الأول بمجموع 585 درجة بنسبة 99.15%.



شيخ الأزهر يهنئ الطلاب الأوائل

قبل إعلان نتيجة الأزهر، أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل في القسمين العلمي والأدبي، إضافة إلى أوائل فئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري.

وأكد شيخ الأزهر أن أبناء الأزهر يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي هو بداية لمسؤولية أكبر تجاه المجتمع، داعيًا الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والابتكار وخدمة وطنهم وأمتهم.

كما وجه التحية إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح هو ثمرة سنوات من الجهد والعمل والإخلاص في طلب العلم.



هل ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2026؟

يتساءل عدد كبير من الطلاب: هل نتيجه الثانويه الازهريه ظهرت؟ والإجابة نعم، فقد تم اعتماد النتيجة رسميًا وإتاحتها عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

ويمكن الآن الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٦ أو رابط نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه للاستعلام عن النتيجة مباشرة باستخدام رقم الجلوس.

ويؤكد الأزهر الشريف أن بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس ٢٠٢٦ هي المصدر الرسمي للحصول على النتائج، بينما يمكن للطلاب متابعة أي تحديثات أو خدمات إضافية عبر موقع بوابه الازهر الالكترونيه.

وفي الوقت نفسه، يواصل الطلاب البحث عن نتيجه الصف الثالث الثانوي الازهري ونتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2026، إلى جانب عبارات مثل natiga azhar وnatiga azhar eg 2026 وazhar eg للوصول بسرعة إلى صفحة النتائج الرسمية.

ومع إعلان النتيجة، يبدأ الطلاب الاستعداد لمرحلة تنسيق القبول بالجامعات والكليات، بعد التعرف على مجموع الثانوية الازهرية والنسبة المئوية، تمهيدًا لاختيار الكليات المناسبة وفقًا للحدود الدنيا التي سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة