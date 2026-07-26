برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز بناء منظومة تعليم حديثة ترتبط باحتياجات سوق العمل

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن ما تم استعراضه يعكس اهتمام القيادة السياسية بإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وأكد حماد في تصريحات خاصة أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشراكات مع إيطاليا وألمانيا، يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية، مثل مؤسسة البكالوريا الدولية والجامعات اليابانية والأمريكية، يعكس حرص الدولة على نقل أفضل الخبرات العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت المصرية.

وأضاف أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية في المناهج الدراسية يؤكد توجه الدولة نحو إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية الخريجين.

واختتم النائب عيد حماد بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تطوير المنظومة التعليمية تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق تعليم عصري يواكب متطلبات المستقبل ويخدم خطط التنمية الشاملة.