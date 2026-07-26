برلمانية: التعليم في صدارة أولويات الدولة لبناء أجيال قادرة على المنافسة

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، نتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن ما تشهده منظومة التعليم من تطوير يعكس رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل.

وأكدت في تصريحات خاصة أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعاون مع الشركاء الدوليين يمثلان نقلة مهمة في تطوير التعليم الفني، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

مراجعة مناهج البكالوريا المصرية

وأشارت إلى أن مراجعة مناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية خطوة تعزز جودة المناهج وتدعم قدرة الطلاب على المنافسة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المصرية.

وأضافت أن الاهتمام بتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية يعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في العقول، وإعداد الطلاب للتعامل مع متغيرات الاقتصاد الرقمي ومتطلبات المستقبل.

وأكدت أن استمرار دعم القيادة السياسية لتطوير التعليم يمثل ضمانة حقيقية لبناء منظومة تعليمية حديثة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.