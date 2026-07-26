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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع أمريكا وزيادة الاستثمارات.. ونواب: يؤمِّن مصادر العملة الأجنبية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
معتز الخصوصي

اقتصادية الشيوخ: الصناعة مستقبل مصر لتوفير العملة الصعبة 

نواب: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية.. وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة مهم
 

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية تصريحات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، ممشدين على أن توطين الصناعة وتشجيع الاستثمارات يسهمان في زيادة موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
 

وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الصناعة الصناعة تمثل مستقبل توفير العملة الصعبة لمصر، مشددًا على ضرورة زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، خاصة في قطاع الصناعة.

وأضاف، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن من أبرز الصناعات التي تحظى باهتمام الدولة صناعة السيارات، مؤكدًا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وطالب بضرورة التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا بدلًا من استيرادها، مع التركيز على عدد من الصناعات ذات الأولوية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية.
 

من جانبه، أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتأكيد وزير الاستثمار حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

وقال، في تصريحات لـ«صدى البلد»، إن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
 

بدوره، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك توجهًا واضحًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضح، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وكان الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقائه ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمنطقة الأمريكتين، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، ومراكز البيانات.

واستعرض منظومة الحوافز الاستثمارية في مصر، التي تشمل المناطق الاستثمارية والحرة والصناعية، إلى جانب أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» في دعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.

وأكد أن الدولة تعمل على تطوير التجمعات الاستثمارية، والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية، فضلًا عن تطوير قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأضاف أن مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، ومركز لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وشبكة الكابلات البحرية، والبنية التحتية المتطورة، بما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار في الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة، خاصة في الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والكابلات، والمنتجات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والطاقة، ومراكز البيانات.

وأشار إلى أن الاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية يمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود الشركات الأمريكية في قطاع السيارات، ودعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات.

كما اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة تجمع الشركات الأمريكية والجهات الحكومية المصرية، إلى جانب عقد اتصالات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاستثماري والتجاري، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، أن مصر تمتلك جميع المقومات التنافسية، وتعد من أهم الشركاء الاستثماريين والتجاريين للولايات المتحدة، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

واقترح هاينز تنظيم مؤتمر بعنوان «استثمر في مصر» للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع الشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية على التوسع في السوق المصرية، كما وجه الدعوة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية ومجتمع الأعمال؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مشددًا على استمرار جهود الوزارة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي.

النواب الاستثمارات التبادل التجاري وزير الاستثمار الولايات المتحدة

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