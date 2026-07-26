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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد رياض يكشف تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

المسرح المصري
المسرح المصري

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل جديدة بشأن انطلاق المهرجان.

وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن :"بدأنا بدري ونكمل في القاهرة، بعد أن بدأنا في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية"، متابعا أن من حق الإقليم وصول المنتج الثقافي لهم ، واشكر محافظ الدقهلية على كل الإتاحة الممكنة لكي يستفيد الشباب هناك.

وتابع الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن :"عملنا في مصر ١١ ورشة مختلفة في المسرح، وفي المنصور عملنا ٧٢ فاعلية، ومصر فيها مواهب حقيقة".

محمد رياض المسرح المصري المهرجان القومي

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