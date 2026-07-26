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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
رنا عصمت

توجد أنواع عديدة من الصداع أبرزها إجهاد العين والذي نشعر بسببه بألم قوي في العين أو صداع خلف العين، ويعد إجهاد العين من أكثر الأمراض الشائعة بين الموظفين ومن يعملون على أجهزة الكمبيوتر أو القيادة لفترة طويلة أو أي عمل جاد يستلزم التركيز السريع.

ووفقا لما جاء فى موقع “كليفند كلينك” نقدم لك ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟.

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

الحساسية..

يمكن أن تسبب الحساسية الناتجة عن حبوب اللقاح وغيرها من مسببات الحساسية أعراضًا مثل ضغط الجيوب الأنفية وحكة وحرقة في العينين، كما يمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن مسببات الحساسية إلى الصداع، ويمكن أن تؤدي التغيرات في الضغط الجوي خلال فصل الربيع إلى تنشيط الأعصاب في الجيوب الأنفية أو الأنف أو الأذنين مما يسبب الصداع.
 

أسباب أخرى 

 

عيون دامعة
عيون جافة
رؤية مشوشة
الحساسية للضوء
صداع
آلام الرقبة والكتف
صعوبة في التركيز
حرقة في العيون
حكة في العيون
صعوبة في إبقاء عينيك مفتوحتين.

اجهاد العين ما الذي يسبب حرقة العين والصداع حرقة العين ما الذي يسبب حرقة العين

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ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

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