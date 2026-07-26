قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البسبوسة بدون بيض.

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة ..

المكونات:

2 كوب سميد

1 كوب زبادي (لبن)

½ كوب سكر

½ كوب زيت نباتي

½ كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

½ كوب جوز الهند المبشور (اختياري)

لوز للتزيين (اختياري)





مكونات الشربات:

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

1 ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانيليا (اختياري)

لتحضير الشربات:

1. في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

2. اتركي المزيج يغلي لمدة 8-10 دقائق.

3. ضيفي عصرة ليمون وماء الورد (إذا رغبتِ)، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد.

لتحضير البسبوسة:

1. في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، جوز الهند (اختياري)، البيكنج بودر، ورشة الملح.

2. ضيفي الزبادي، الحليب، الزيت، والفانيليا. اخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

3. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.

4. زيني الوجه باللوز (اختياري).

5. ضعي الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

التقديم:

1. أخرجي البسبوسة من الفرن واسكبي الشربات الباردة عليها فورًا.

2. اتركيها لتتشرب الشربات وتبرد قليلاً قبل التقديم.

ملاحظات:

يمكنك التحكم في كمية الشربات حسب رغبتك في مدى الحلاوة.

إضافة جوز الهند يمنحها نكهة مميزة، لكنه اختياري.