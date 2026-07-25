تعد المكرونة باللحمة المفرومة والبسلة من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها لكسر روتين السفرة التقليدي.

ونعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالبسلة للشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة

مقادير مكرونة باللحمة المفرومة والبسلة

مكرونة

لحمة مفرومة

بصل

صلصة طماطم

بسلة مسلوقة

زبدة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والبسلة

اسلقى المكرونة فى الماء مع إضافة الملح والزيت ثم صفيها.

حلة بها الزيت والزبدة على النار حمري البصل مع رشة ملح ثم ضعي اللحمة المفرومة وقلبي حتى تتعصج.

أضيفى صلصة الطماطم والقرفة والزنجبيل البوردة والملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات جيدا

عندما تتسبك الطماطم أضيفى البسلة المسلوقة للخليط وقلبى ثم المكرونة وضعيهم فى طبق التقديم وتقدم ساخنة وزينيها بالريان أو البقدونس.