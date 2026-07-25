انخفاض مفاجئ وكبير في درجات الحرارة غدًا.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 26 يوليو 2026، انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، مع استمرار الأجواء الرطبة وظهور عدد من الظواهر الجوية المتنوعة على مناطق متفرقة.

وتحذر هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض السواحل، مع وصول ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، بالتزامن مع نشاط الرياح الذي قد تصل سرعته إلى 50 كم/س في بعض المناطق.



انخفاض درجات الحرارة غدًا

تشهد درجات الحرارة غدًا انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، خاصة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة في الظل على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة. الوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة. شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

وصف حالة الطقس غدًا الأحد

يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يميل الطقس إلى الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، ما قد يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

شبورة مائية صباحًا

تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا على عدد من الطرق والمناطق، خاصة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وينصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق المتأثرة بالشبورة.



فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

كما تمتد فرص سقوط الأمطار جنوبًا إلى مناطق من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة، مع عدم توقع تأثيرات قوية لهذه الأمطار على الأنشطة اليومية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط رياح يصل إلى 40 كم في الساعة

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق المكشوفة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، بالإضافة إلى مناطق حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

تحذير من اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج 3 أمتار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وتصل سرعة الرياح على هذه المناطق إلى ما بين 40 و50 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و3 أمتار، وهو ما يستدعي توخي الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية والمصطافين.

كما تشهد بعض المناطق من سواحل المدن المطلة على خليج السويس وشمال محافظة البحر الأحمر اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع وصول سرعة الرياح إلى 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و3 أمتار.

طقس الأحد.. انخفاض الحرارة لا يعني انتهاء الأجواء الحارة

ويأتي انخفاض درجات الحرارة غدًا بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات على مناطق واسعة من شمال البلاد والقاهرة وشمال الصعيد، إلا أن الأجواء تظل حارة ورطبة خلال ساعات النهار، مع استمرار شدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنصح الأرصاد بمتابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، خاصة بالنسبة للمواطنين المتواجدين على السواحل الشمالية أو الراغبين في ممارسة الأنشطة البحرية، في ظل اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج إلى مستويات تصل لـ3 أمتار



درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا

