المصريين: أمن السعودية خط أحمر.. واستهداف ناقلة النفط تهديد للأمن القومي العربي والملاحة الدولية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي أدان بشدة استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الموقف المصري يُجسد الثوابت الراسخة للدولة المصرية تجاه أشقائها في منطقة الخليج العربي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

وأشار "أبو العطا"، في بيان، إلى أن تكرار الاعتداءات على منشآت النفط ووسائل النقل المدنية لا يستهدف المملكة العربية السعودية وحدها، بل يُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية لحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكد رئيس حزب "المصريين"، أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة هو خط أحمر، وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات بائسة لزعزعة استقرار المنطقة أو ابتزاز المجتمع الدولي عبر استهداف الممرات المائية.

الدعم المصري الكامل للمملكة العربية السعودية

وشدد على الدعم المصري الكامل للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية، مؤكدًا أن التهاون مع مثل هذه العمليات الإرهابية يُهدد حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي بأكمله، مما يستوجب تحركًا دوليًا رادعًا.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتهم وتطبيق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للتصدي للقوى والجهات التي تقف وراء هذه الهجمات التخريبية التي تسعى لتأجيج الصراعات في المنطقة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر والرباط الأخوي الإستراتيجي بين القاهرة والرياض يُمثل صمام الأمان الحقيقي لحماية مقدرات الأمة العربية ومواجهة التحديات العاصفة التي تمر بها المنطقة.