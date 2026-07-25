البرلمان العربي يدشن مرحلة جديدة من الشراكة مع أفريقيا.. صور

شهدت زيارة وفد لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي إلى برلمان عموم أفريقيا في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، انطلاقة جديدة لمسار التعاون البرلماني العربي الأفريقي، عبر عقد أول اجتماع مشترك بين لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي ولجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات ببرلمان عموم أفريقيا، إلى جانب لقاء رئيس برلمان عموم أفريقيا الدكتور فاتح بوطبيق، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية بناء شراكة برلمانية مؤسسية مستدامة تقوم على الحوار المنتظم، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعوب العربية والأفريقية.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، النائب أيمن نقرة، أن القارة الأفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي للعالم العربي، فيما يمثل العالم العربي الامتداد الطبيعي للقارة الأفريقية، مشددًا على أن المتغيرات المتسارعة في النظام الدولي تفرض تعزيز التشاور والتنسيق بين المؤسستين البرلمانيتين لدعم الأمن والاستقرار والتنمية.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين اللجنتين، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا، وإعداد برنامج عمل مشترك وآليات لمتابعة تنفيذ التوصيات، بما يضمن استدامة التنسيق والتشاور بين المؤسستين.

استحوذت القضية الفلسطينية على الحيز الأكبر من النقاشات، حيث أشاد وفد البرلمان العربي بالمواقف التاريخية للدول الأفريقية، وفي مقدمتها جنوب أفريقيا، الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالتحركات القانونية التي قامت بها أمام محكمة العدل الدولية.

القضية الفلسطينية وايران في الصدارة

واستعرض الوفد الجهود القانونية التي يقودها البرلمان العربي، وعلى رأسها الشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تعزيز التنسيق البرلماني العربي الأفريقي في مختلف المحافل الدولية.

وطالب وفد البرلمان العربي باعتماد آلية مؤسسية تضمن إدراج القضية الفلسطينية بندًا دائمًا على جدول أعمال لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات ببرلمان عموم أفريقيا، بما يضمن المتابعة المستمرة لمستجداتها ويعزز الدعم البرلماني للحقوق الفلسطينية.

وتناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية في المنطقتين العربية والأفريقية، حيث أكد وفد البرلمان العربي إدانته لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية وبعض الدول العربية وتهديدها لأمن الممرات البحرية، فيما شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وصون أمن الممرات البحرية الدولية باعتبارها ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

واستقبل رئيس برلمان عموم أفريقيا الدكتور فاتح بوطبيق وفد البرلمان العربي، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تمثل فرصة لتعزيز التنسيق البرلماني العربي الأفريقي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة.

من جانبه، نقل النائب أيمن نقرة تحيات رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين، وتعزيز التعاون بين اللجان المناظرة، وتبادل الزيارات والخبرات، وتوسيع المشاركة في الفعاليات البرلمانية المشتركة.

وجدد الوفد خلال اللقاء دعوته إلى دعم الجهود القانونية التي يقودها البرلمان العربي أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والانضمام إليها، إلى جانب تأييد مقترح إدراج القضية الفلسطينية بندًا دائمًا على جدول أعمال لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات ببرلمان عموم أفريقيا.

واختتمت الزيارة باتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور بصورة منتظمة، وترجمة نتائج الاجتماعات إلى برامج وآليات تعاون عملية، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا، ويخدم مصالح الشعوب العربية والأفريقية، ويدعم مبادئ العدالة والقانون الدولي.