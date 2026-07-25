قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يواصل التفجيرات جنوب لبنان.. وتحليق المسيّرات فوق بيروت
عصام خليل: مواجهة الأفكار المتطرفة تتطلب وعيًا مجتمعيًا.. والشباب خط الدفاع الأول
الجيش السوداني يعلن التقدم بمحور أم سيالة وإلحاق خسائر كبيرة بالدعم السريع
بلومبيرج: جفاف يهدد حقول الأرز في آسيا…وظاهرة «إل نينيو» تعمق أزمة المزارعين
اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟
أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية
سليمان وهدان: مصر كشفت حقيقة الإخوان.. وتوعية الشباب ضرورة لمنع تكرار التجربة
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة
اشتباكات في بعبدة بريف جبلة.. مقتل عنصر من الأمن الداخلي ومسلحين وسط عملية لملاحقة مطلوبين
بدون تغيير.. سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي..الآن
عزة مصطفى: ذكرى وقفة الإخوان في تل أبيب تعيد الجدل حول مواقف الجماعة
تعزيزات عسكرية إسرائيلية وحملات تفتيش واعتقال موسعة وسط تصعيد بالضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدشن مرحلة جديدة من الشراكة مع أفريقيا.. صور

البرلمان العربي يدشن مرحلة جديدة من الشراكة في أفريقيا
البرلمان العربي يدشن مرحلة جديدة من الشراكة في أفريقيا
الديب أبوعلي

شهدت زيارة وفد لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي إلى برلمان عموم أفريقيا في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، انطلاقة جديدة لمسار التعاون البرلماني العربي الأفريقي، عبر عقد أول اجتماع مشترك بين لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي ولجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات ببرلمان عموم أفريقيا، إلى جانب لقاء رئيس برلمان عموم أفريقيا الدكتور فاتح بوطبيق، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية بناء شراكة برلمانية مؤسسية مستدامة تقوم على الحوار المنتظم، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعوب العربية والأفريقية.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، النائب أيمن نقرة، أن القارة الأفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي للعالم العربي، فيما يمثل العالم العربي الامتداد الطبيعي للقارة الأفريقية، مشددًا على أن المتغيرات المتسارعة في النظام الدولي تفرض تعزيز التشاور والتنسيق بين المؤسستين البرلمانيتين لدعم الأمن والاستقرار والتنمية.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين اللجنتين، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا، وإعداد برنامج عمل مشترك وآليات لمتابعة تنفيذ التوصيات، بما يضمن استدامة التنسيق والتشاور بين المؤسستين.

استحوذت القضية الفلسطينية على الحيز الأكبر من النقاشات، حيث أشاد وفد البرلمان العربي بالمواقف التاريخية للدول الأفريقية، وفي مقدمتها جنوب أفريقيا، الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالتحركات القانونية التي قامت بها أمام محكمة العدل الدولية.

القضية الفلسطينية وايران في الصدارة

واستعرض الوفد الجهود القانونية التي يقودها البرلمان العربي، وعلى رأسها الشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تعزيز التنسيق البرلماني العربي الأفريقي في مختلف المحافل الدولية.

وطالب وفد البرلمان العربي باعتماد آلية مؤسسية تضمن إدراج القضية الفلسطينية بندًا دائمًا على جدول أعمال لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات ببرلمان عموم أفريقيا، بما يضمن المتابعة المستمرة لمستجداتها ويعزز الدعم البرلماني للحقوق الفلسطينية.

وتناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية في المنطقتين العربية والأفريقية، حيث أكد وفد البرلمان العربي إدانته لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية وبعض الدول العربية وتهديدها لأمن الممرات البحرية، فيما شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وصون أمن الممرات البحرية الدولية باعتبارها ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

واستقبل رئيس برلمان عموم أفريقيا الدكتور فاتح بوطبيق وفد البرلمان العربي، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تمثل فرصة لتعزيز التنسيق البرلماني العربي الأفريقي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة.

من جانبه، نقل النائب أيمن نقرة تحيات رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين، وتعزيز التعاون بين اللجان المناظرة، وتبادل الزيارات والخبرات، وتوسيع المشاركة في الفعاليات البرلمانية المشتركة.

وجدد الوفد خلال اللقاء دعوته إلى دعم الجهود القانونية التي يقودها البرلمان العربي أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والانضمام إليها، إلى جانب تأييد مقترح إدراج القضية الفلسطينية بندًا دائمًا على جدول أعمال لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات ببرلمان عموم أفريقيا.

واختتمت الزيارة باتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور بصورة منتظمة، وترجمة نتائج الاجتماعات إلى برامج وآليات تعاون عملية، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا، ويخدم مصالح الشعوب العربية والأفريقية، ويدعم مبادئ العدالة والقانون الدولي.

البرلمان العربي برلمان عموم أفريقيا مدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا فاتح بوطبيق القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية الاعتداءات الإيرانية الدكتور فاتح بوطبيق دول الخليج العربي الخليج العربي اليماحي إسرائيل حرب الإبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى الدكتور فتحي الزغبي أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

طالبات الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية.. حبيبة جعبوبة الأولى على القسم العلمي بنسبة 99.38%

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد