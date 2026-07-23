محطة تاريخية فارقة.. البرلمان العربي يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى ثورة يوليو

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبا، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، معربًا عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لجمهورية مصر العربية بدوام الأمن والاستقرار، ولشعبها العزيز بمزيد من التقدم والازدهار.

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وأكد رئيس البرلمان العربي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية، لما أحدثته من تحولات وطنية أسهمت في ترسيخ قيم الاستقلال وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بما تشهده جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهود متواصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مصر تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأن دورها المحوري وجهودها المخلصة في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك محل تقدير واعتزاز دائمين، متمنيًا لها دوام التقدم والرخاء.

https://youtu.be/l_EC0k9Wrlw