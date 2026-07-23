دعوات لمشاركة قوية.. اتحاد المهن الطبية يستعد لانعقاد جمعيته العمومية غدا

قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، أعلن الاتحاد الضوابط المنظمة لحضور الأعضاء، فيما وجه نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، دعوة إلى أعضاء النقابة للمشاركة في أعمال الجمعية المقرر عقدها غدًا الجمعة 24 يوليو 2026، بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

ويضم اتحاد نقابات المهن الطبية أربع نقابات هي: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، فيما تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد وصناديقه وأنشطته.

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية أن تسجيل الحضور يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم تسجيل أعضاء كل نقابة داخل مقر نقابتهم، بينما يتم تسجيل أعضاء نقابة أطباء الأسنان بمقر دار الحكمة.

ضوابط التسجيل والحضور

وأكد الاتحاد أن التسجيل يتطلب سداد اشتراك عام 2025، مع ضرورة اصطحاب كارنيه النقابة وبطاقة الحضور التي يتم استلامها من النقابة عند الدخول إلى مقر الجمعية.

وأشار إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يكتمل بحضور 300 عضو، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وفي السياق ذاته، دعا نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، أعضاء نقابة الأطباء إلى المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، مؤكدًا أهمية الحضور والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما يعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للاتحاد.

وتكتسب الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية أهمية خاصة، باعتبارها المنصة التي يناقش خلالها أعضاء النقابات الأربع القضايا المتعلقة بإدارة الاتحاد، وأوضاع أعضائه، والملفات المالية والإدارية، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوصيات التي تسهم في تطوير أداء الاتحاد وتحقيق مصالح أعضاء المهن الطبية.

ومن المقرر أن تستقبل دار الحكمة أعضاء الجمعية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا لإتمام إجراءات التسجيل، تمهيدًا لانعقاد الجمعية رسميًا في الثانية ظهرًا حال اكتمال النصاب القانوني المقرر بحضور 300 عضو.