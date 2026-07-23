قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعوات لمشاركة قوية.. اتحاد المهن الطبية يستعد لانعقاد جمعيته العمومية غدا

أبو بكر القاضي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية
أبو بكر القاضي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية
الديب أبوعلي

قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، أعلن الاتحاد الضوابط المنظمة لحضور الأعضاء، فيما وجه نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، دعوة إلى أعضاء النقابة للمشاركة في أعمال الجمعية المقرر عقدها غدًا الجمعة 24 يوليو 2026، بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

ويضم اتحاد نقابات المهن الطبية أربع نقابات هي: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، فيما تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد وصناديقه وأنشطته.

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية أن تسجيل الحضور يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم تسجيل أعضاء كل نقابة داخل مقر نقابتهم، بينما يتم تسجيل أعضاء نقابة أطباء الأسنان بمقر دار الحكمة.

ضوابط التسجيل والحضور

وأكد الاتحاد أن التسجيل يتطلب سداد اشتراك عام 2025، مع ضرورة اصطحاب كارنيه النقابة وبطاقة الحضور التي يتم استلامها من النقابة عند الدخول إلى مقر الجمعية.
وأشار إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يكتمل بحضور 300 عضو، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وفي السياق ذاته، دعا نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، أعضاء نقابة الأطباء إلى المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، مؤكدًا أهمية الحضور والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما يعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للاتحاد.

وتكتسب الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية أهمية خاصة، باعتبارها المنصة التي يناقش خلالها أعضاء النقابات الأربع القضايا المتعلقة بإدارة الاتحاد، وأوضاع أعضائه، والملفات المالية والإدارية، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوصيات التي تسهم في تطوير أداء الاتحاد وتحقيق مصالح أعضاء المهن الطبية.

ومن المقرر أن تستقبل دار الحكمة أعضاء الجمعية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا لإتمام إجراءات التسجيل، تمهيدًا لانعقاد الجمعية رسميًا في الثانية ظهرًا حال اكتمال النصاب القانوني المقرر بحضور 300 عضو.

اتحاد نقابات المهن الطبية المهن الطبية الجمعية العمومية العادية نقيب أطباء مصر الأطباء أطباء الأسنان الصيادلة أسامة عبد الحي دار الحكمة ضوابط التسجيل والحضور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

رئيس العراق

الرئيس العراقي يؤكد أهمية مواصلة تطوير العلاقات مع هولندا

الكرملين

الكرملين : روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا

روساء أجهزة الهجرة والجوازات العرب

رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات العرب يدعون الدول العربية إلى اعتماد جوازات السفر البيومترية

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد