المعاشات ورفع الحراسة أبرزها.. 5 ملفات عاجلة على طاولة عمومية المهن الطبية

تتجه أنظار أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية إلى الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 24 يوليو 2026، والتي ستناقش حزمة من الملفات المالية والتنظيمية، إلى جانب خمسة بنود جديدة أدرجها مجلس الاتحاد استجابةً للمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان مجلس الاتحاد قد دعا لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات عامي 2020 و2021، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانيتين، تمهيدًا لاعتمادهما، فضلًا عن اختيار مراقب جديد للحسابات وفقًا للإجراءات المنظمة.

الجمعية العمومية للمهن الطبية

وفي خطوة تعكس التفاعل مع مطالب الأعضاء، وافق مجلس الاتحاد على إدراج خمسة بنود جديدة ضمن ما يستجد من أعمال، تشمل المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، ومناقشة مقترح زيادة قيمة المعاش، وقصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية، وبحث موقف تمويل الأندية، إلى جانب مناقشة آليات تحصيل المديونيات المتأخرة المستحقة على النقابات الأربع.

وأكد مجلس الاتحاد، أن إضافة هذه البنود جاءت استجابةً للمقترحات الواردة من أعضاء الجمعية العمومية، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تمس مصالح الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقًا للوائح المنظمة.

كما جدد الاتحاد دعوته للأعضاء الراغبين في التقدم بأي مقترحات إلى تقديمها عبر مجالس النقابات التي ينتمون إليها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل، بما يضمن إدراجها على جدول الأعمال والنظر فيها وفقًا للإجراءات المقررة.