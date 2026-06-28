طبيب سوهاجي يستغيث: لجنة ابني في الثانوية العامة كلها سماعات غش

نشر طبيب شهير بسوهاج وهو الدكتور محمد حسني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك استغاثة عاجلة بوزير التربية والتعليم قال فيها :

النهاردة كان امتحان ابني في الثانوية العامة مادة اللغة العربية ، بيمتحن في مدرسة طارق بن زياد بجوار مجمع المحاكم (ش اسيوط - سوهاج)

النهاردة اللجنة كلها داخلة بسماعات ما عدا ٣ اولاد منهم ابني ، وفي نص اللجنة دخلت لجنة فتشت اللجنة وعطلوا الولاد نص ساعة وطلعوا كل السماعات وعطلوا اللجنة نص ساعة كاملة ووتروا اللجنة والطلاب الملتزمين لان اللي بيغش مش بيفرق معاه ، وفي "آخر ربع ساعة مشكورين ، رجعوا السماعات تاني للأولاد عشان يكملوا غش"

أنا تواصلت سابقا مع وكيل الوزارة ومع قيادات المديرية ولكن لا حياة لمن تنادي ، أنا هروح اعمل محضر بالواقعة في قسم تاني محل الواقعة ومش هعدي الموضوع لأن أنا مطلبتش غير هدوء في اللجان

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد) امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي (878914) طالبًا وطالبة، كما أدى (3618) طالبًا بالنظام القديم الامتحان أمام (2032) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.

انضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وبحسب بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شهد ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام القديم) يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).