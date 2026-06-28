مصادر أمريكية: وقف جميع الأنشطة القتالية ضد إيران.. ونلتقي في قطر «الثلاثاء»

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين، القول، إن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع هذا الأسبوع.

وصرح المسؤولين الأمريكيين لأكسيوس: قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران.

فيما ذكر مسؤول أمريكي كبير: واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز.

ونقل الموقع الأمريكي أيضا عن مصدر ثالث: الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت.

وكان أحد أعضاء ​مكتب حفظ ونشر أعمال ‌الزعيم الأعلى الإيراني للتلفزيون الحكومي مهدي فضائلي، قد صرح اليوم الأحد، بأن إيران ​لم تشارك في المحادثات الفنية ⁠التي كان ​مقررا عقدها اليوم، ​وذلك بسبب أحدث الهجمات التي تعرضت لها الجمهورية ​الإسلامية وعدم استيفاء ​شروط مذكرة التفاهم المبرمة مع ‌الولايات ⁠المتحدة.

وأضاف مهدي فضائلي: على سبيل المثال، أحد الأسباب هو التحقق ​مما ​إذا ⁠كان بإمكاننا الوصول إلى الأموال ​التي أُلغي تجميدها، ​فإذا ⁠لم يكن هناك وصول، فهذا يعني ⁠أن ​هذا الشرط ​لم يستوف".