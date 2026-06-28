ترامب: إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيد موقفه الحازم بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وقال ترامب ـ عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم /الأحد/ ـ :"إن استراتيجيته تضمن عدم وصول النظام الإيراني إلى القدرات النووية العسكرية تحت أي ظرف".

من جهة أخرى، وصف ترامب، الشائعات التي تم الترويج لها ضده في كتاب "تغيير النظام داخل رئاسة دونالد ترامب الإمبراطورية"، بأنها "محض أكاذيب واختلاقات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، تعليقا على الغارات الأمريكية الجديدة على أهداف إيرانية، :"إنه ربما إيران لم تتعلم الدرس"، متهما إياها بانتهاك الاتفاق مجددا.



