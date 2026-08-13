منير أديب: الإخوان تتفكك إلى 4 جبهات.. وصراع المال والنفوذ يشعل الانقسامات

كشف منير أديب، المتحدث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي، عن تصاعد حالة الانقسام داخل جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التنظيم مر بتحولات داخلية عميقة انتهت إلى حالة من التفكك وظهور عدة جبهات متنافسة.

4 جبهات رئيسية

وأوضح أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، أن الخلافات داخل الجماعة أصبحت أكثر وضوحًا خلال السنوات الست الأخيرة، بعدما انقسم التنظيم إلى 4 جبهات رئيسية، تسعى كل منها إلى تقديم نفسها باعتبارها الجهة التي تمثل الجماعة بصورة شرعية.

وأشار إلى أن الصراع لم يعد مرتبطًا فقط بالخلافات حول القيادة أو التوجهات التنظيمية، وإنما امتد ليشمل النفوذ والموارد المالية، وهو ما ساهم في تعميق حالة الانقسام بين مختلف الجبهات.

أموال الإخوان.. محور جديد للصراع الداخلي

ولفت المتحدث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي إلى أن ملف الأموال أصبح أحد أبرز محاور الصراع داخل التنظيم، موضحًا أن الخلافات المرتبطة بالموارد المالية بدأت منذ عام 2021 واستمرت حتى الوقت الحالي.

الخلافات التنظيمية

وأضاف أن طبيعة النزاع المالي داخل الجماعة شهدت تطورًا، فلم تعد القضية مقتصرة على الخلافات التنظيمية، بل امتدت إلى آليات إدارة الأموال والموارد، فضلًا عن وجود حالة من التداخل بين الأموال التابعة للتنظيم والأموال الشخصية لبعض القيادات، وفقًا لما ذكره.

وأكد أديب أن تداخل ملفات القيادة والنفوذ والموارد المالية أسهم في تعميق الخلافات الداخلية، ودفع التنظيم إلى مزيد من الانقسام بين الجبهات المتنافسة، في ظل تمسك كل طرف بأحقيته في تمثيل جماعة الإخوان.