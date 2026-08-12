شائعة إخوانية.. الداخلية : المتهم فى جريمة التجمع ليس ضابط شرطة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمنشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بأن المتهم مرتكب واقعة مقتل أفراد أسرة التجمع الخامس بالقاهرة ضابط شرطة.

وأكد المصدر أن الصورة المشار إليها "مفبركة" بواسطة أحد برامج تعديل الصور، وأن المذكور ليس ضابط شرطة ولم يسبق له الإلتحاق بهيئة الشرطة .

وتأتى تلك المزاعم فى إطار ما اعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعييه الرأى العام.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.









