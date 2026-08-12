صلاح عبد الله في ذكرى رحيل نور الشريف: مع السلامة يا نور عيني يا نور قلبي

أحيا الفنان صلاح عبد الله، ذكري وفاة الفنان الراحل نور الشريف، قائلا:" نور الشريف أستاذي وصديقي وحبيبي ".



وقال صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى " ، :" مع السلامة يا نور عيني يا نور قلبي يا نور الفن اللي هيفضل يلالي مع السلامة يا أستاذي يا حبيبي يا صديقي العزيز الغالي بدموعي مثلت معاك أصعب المشاهد وبدموعي بنعيك وربنا على حبي ليك شاهد".

وتابع صلاح عبد الله :" أهم ما كان يميز نور الشريف دعم الوجوه الجديدة ونور الشريف كان سبب في ظهور مخرجين كبار الآن ".

وأكمل صلاح عبد الله:" نور الشريف قدم كل الدعم للفنانين الشباب الجدد ونور الشريف قدم الدعم لي في بداية مشواري الفني ".

