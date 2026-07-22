فى ذكراه .. قصة سحب الجنسية من نور الشريف بسبب ناجي العلي

تحل اليوم ذكرى ميلاد ناجي سليم العلي الشهير بـ ناجي العلي، الرسام الفلسطيني الذي تميز بالنقد اللاذع الذي يعمق فيه الإحساس بالوعي الرائد من خلال رسوماته الكاريكاتورية، حيث اعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا علي زيادة التغيير السياسي وزيادة الوعي بما يجري في المنطقة العربية من خلال استخدام الفن كأحد أساليب الضغط.

نشأة ناجى العلى

ولد رسام الكاريكاتير ناجي العلي في عام 1938 بقرية الشجرة في طبريا وفي عام 1948 وعندما بلغ 10 سنوات دمرت القوات الإسرائيلية قرية الشجرة محل اقامته هو واسرته فهاجر وعائلته الي جنوب لبنان.

لعب الفنان الراحل نور الشريف شخصية ناجى العلى فى فيلم يحمل نفس الاسم وقد اثار هذا العمل حالة من الجدل الواسع وتم منع عرضه فى الدول العربية كما اتهم مخرجه عاطف الطيب بالخيانة لدرجة أن الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، طالب الرئيس المصري وقتها محمد حسني مبارك بمنع عرض الفيلم.

واتهم فريق العمل ومخرجه بالخيانة، وهو الأمر الذى رفضه حسنى مبارك، وكلف أسامة الباز برؤية الفيلم، ولكن اتضح فى النهاية أن الفيلم بريء مما يروج عنه.

أسرار ناجى العلى

أكد الكاتب الكبير بشير الديك أن الفنان نور الشريف كان صاحب فكرة تقديم عمل سينمائي عن الرسام الفلسطينى ناجي العلي، وقد تحدث معه في هذا الأمر.

وقال بشير الديك، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “فى البداية لم أكن أعلم الكثير عن ناجي العلي، إلا أنني سبق أن شاهدت له كاريكاتيرا فى إحدى الصحف، وقد قلت هذا للفنان نور الشريف، إلا أنه قام بمنحي العديد من اللوحات والمعلومات والكتب عن ناجي العلي وبدأت رحلتنا مع الفيلم من هنا”.

ويضيف بشير الديك: “نور الشريف كان مؤمنا بالقضية الفلسطينية واللبنانية، وهو ما دفعه إلى تقديم هذا الفيلم، وقد أحضر لي جميع لوحات معرضه الأخير، ووضعته فى المكان الذى كنت أكتب العمل فيه، بل سافرت إلى أصدقائه فى الكويت وتونس، وجمعت مادة غنية عن هذا الرسام.

واستطرد بشير الديك قائلاً: “نور الشريف كان أكثر المتضررين من تلك الأزمة، فقد وصل الأمر إلى مطالبة الأشخاص بسحب الجنسية من فريق العمل، كما أن نور الشريف تم منعه من التمثيل بشكل غير رسمي سواء فى مصر أو الخليج".