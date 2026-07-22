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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملك زاهر رفقة خطيبها شريف الليثي من العرض الخاص «خلي بالك من نفسك» | صور

ملك زاهر وشريف الليثي
ملك زاهر وشريف الليثي
سارة عبد الله

حضرت الفنانة ملك زاهر وخطيبها المؤلف شريف الليثى، العرض الخاص لفيلم «خلى بالك من نفسك»، المقام بإحدى دور السينما الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدّم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المُثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.
 

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرح الفيلم في عدد من الدول العربية والعالمية.

ملك زاهر وخطيبها المؤلف شريف الليثى ملك زاهر شريف الليثي

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