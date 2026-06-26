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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد ظهورها من المستشفى.. خطيب ملك زاهر يحتفل بعيد ميلادها: كل حياتي

ملك احمد زاهر و خطيبها
ملك احمد زاهر و خطيبها
ميرنا محمود

تحولت فرحة الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بالاحتفال بعيد ميلادها إلى حالة من القلق، بعدما تعرضت لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ولكن حرص شريف الليثي خطيب ملك زاهر على طمأنة جمهورها علي حالتها الصحية بنشر فيديو رومانسي يحتفل فية بعيد ميلادها  و علق كاتبا:عيد ميلاد سعيد لصديقتي و حبيبتي وكل حياتي.

وكانت قد تعرضت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات .

وظهرت ملك أحمد زاهر على سرير المستشفى برفقة خطيبها المؤلف شريف الليثي، معبرا عن دعمه لها خلال أزمتها الصحية.

ملك احمد زاهر خطيب ملك احمد زاهر تعرض ملك احمد زاهر لوعكه صحيه ميلاد ملك زاهر

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