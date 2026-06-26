من المستشفى..ملك أحمد زاهر تتعرض لوعكة صحية

تعرضت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات .

وظهرت ملك احمد زاهر علي سرير المستشفى برفقة خطيبها المؤلف شريف الليثي، معبرا عن دعمه لها خلال أزمتها الصحية.

يذكر أن احتفلت ملك أحمد زاهر بخطوبتها في أجواء عائلية دافئة، حيث اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، ما أضفى طابعًا خاصًا ومميزًا على المناسبة.

ويأتي هذا الارتباط بعد قصة حب نشأت مؤخرًا بين الثنائي، حيث قررا تتويج علاقتهما بخطوة رسمية تعكس حالة التفاهم والدعم المتبادل بينهما، ليبدآ معًا فصلًا جديدًا في حياتهما، وسط أمنيات الجمهور لهما بالسعادة والتوفيق في مشوارهما القادم.