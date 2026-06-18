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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ملك أحمد زاهر 

وظهرت ملك زاهر في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

أثارت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر حالة من التفاعل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها دعاءً مؤثرًا عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت ملك أحمد زاهر :اللهم أجبرني جبرنا يعوض قلبي عن كل شئ.

يذكر أن احتفلت ملك أحمد زاهر بخطوبتها في أجواء عائلية دافئة، حيث اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، ما أضفى طابعًا خاصًا ومميزًا على المناسبة.

ويأتي هذا الارتباط بعد قصة حب نشأت مؤخرًا بين الثنائي، حيث قررا تتويج علاقتهما بخطوة رسمية تعكس حالة التفاهم والدعم المتبادل بينهما، ليبدآ معًا فصلًا جديدًا في حياتهما، وسط أمنيات الجمهور لهما بالسعادة والتوفيق في مشوارهما القادم.

ملك أحمد زاهر نجوم الفن الفنانة ملك

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