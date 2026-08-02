تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

شهدت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 2 اغسطس، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لحركة أسعار العملات الرئيسية.

ورصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات علي النحو التالي:

استقر سعر الدولار الأمريكي ليسجل:

الشراء: 51.09 جنيه

البيع: 51.19 جنيه

ويظل الدولار العملة الأكثر متابعة في السوق المحلية نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع وحركة الاستيراد.

اليورو والجنيه الإسترليني

سجلت العملتان الأوروبيتان المستويات التالية:

اليورو

الشراء: 58.60 جنيه

البيع: 58.73 جنيه

الجنيه الإسترليني

الشراء: 68.37 جنيه

البيع: 68.52 جنيه

أسعار العملات العربية

واصلت العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

الريال السعودي

الشراء: 13.60 جنيه

البيع: 13.63 جنيه

الدرهم الإماراتي

الشراء: 13.91 جنيه

البيع: 13.93 جنيه