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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يستفسر عن لابورت.. وأتلتيك بيلباو يحدد 80 مليون يورو لرحيل مدافعه

لابورت
لابورت
إسلام مقلد

دخل الإسباني إيميريك لابورت، مدافع أتلتيك بيلباو، دائرة اهتمامات برشلونة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، حيث شكّل ثنائيًا دفاعيًا قويًا مع باو كوبارسي، ولفت أنظار كبار الأندية الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، استفسر عن موقف لابورت خلال منافسات كأس العالم، كما حرص على متابعة اللاعب من المدرجات في أكثر من مباراة للوقوف على مستواه عن قرب.

80 مليون يورو

وأضافت الصحيفة أن إدارة أتلتيك بيلباو أبلغت مسؤولي برشلونة بشكل واضح أن التخلي عن المدافع الإسباني لن يتم بأقل من 80 مليون يورو، في ظل القناعة الكبيرة بأهميته داخل الفريق، خاصة بعد الجهود التي بُذلت لإعادته إلى النادي في صيف 2025.

لابورت في أتلتيك بلباو

وكان لابورت قد أنهى مشواره مع النصر السعودي، قبل أن يعود إلى أتلتيك بيلباو، لكن انتقاله تأخر في البداية بعدما اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن إجراءات تسجيل الصفقة لم تُستكمل في الموعد المحدد.

وبعد استئناف تقدم به أتلتيك بيلباو والاتحاد الإسباني لكرة القدم، تم إلغاء القرار، ليعود المدافع إلى النادي الباسكي بعد ثمانية أعوام من رحيله.

انضمامه لمنتخب إسبانيا 

ومنذ انضمامه إلى منتخب إسبانيا، حافظ لابورت على مكانه في التشكيل الأساسي كلما كان جاهزًا بدنيًا، سواء تحت قيادة لويس إنريكي أو المدرب الحالي لويس دي لا فوينتي، ونجح في إسكات الانتقادات التي طالته قبل انطلاق كأس العالم، بعدما قدم مستويات قوية طوال البطولة.

وأشارت "آس" إلى أن اسم لابورت ارتبط أيضًا بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية، إلا أن برشلونة هو النادي الذي تقدم باستفسار رسمي بشأن اللاعب حتى الآن، بينما يتمسك أتلتيك بيلباو باستمراره ويرفض مناقشة أي عرض يقل عن 80 مليون يورو.

ويمتد عقد لابورت مع أتلتيك بيلباو لعامين إضافيين، كما خاض 54 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا منذ بطولة أمم أوروبا 2021، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المدافعين في الكرة الإسبانية.

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